Gf Vip, è nata una nuova coppia nella casa? Scatta il bacio tra due gieffini (Di lunedì 15 febbraio 2021) È scoppiata la passione tra due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i due si frenano ma poi Scatta il bacio, ecco chi sono Aumenta sempre di più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 febbraio 2021) È sta la passione tra due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i due si frenano ma poiil, ecco chi sono Aumenta sempre di più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: è nata una nuova coppia? Qualcosa però non torna… – VIDEO - zazoomblog : Grande Fratello Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: è nata una nuova coppia? Qualcosa però non torna… – VIDEO -… - vinicinrpa : So a Nata no VIP - Novella_2000 : Svaligiata casa di una coppia nata nel Grande Fratello Vip: “Ci hanno rubato di tutto” #gfvip - always_1325 : RT @ale_dopamina: Primo in Italia ???? Terzo nel mondo ?? È nata una stella ?? Non vorrei essere nei panni di un qualsiasi concorrente del p… -