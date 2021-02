Fiumicino (Roma) – Trovato cadavere in un fosso in stato di decomposizione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, il corpo dell’uomo non e chiaro per il corpo sia li e come ci sia arrivato. Gli investigatori della Polizia di stato e della Scientifica indagano per risalire all’identità e alle cause del decesso dell’uomo Trovato morto all’interno di un fosso Ad Aranova, frazione di Fiumicino. Il Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il corpo è in avanzatodi, il corpo dell’uomo non e chiaro per il corpo sia li e come ci sia arrivato. Gli investigatori della Polizia die della Scientifica indagano per risalire all’identità e alle cause del decesso dell’uomomorto all’interno di unAd Aranova, frazione di. Il

