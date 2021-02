Cari Democratici | c’era proprio bisogno di aspettare Draghi?

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La nascita del governoha riaperto il dibattito sulla natura del centrosinistra, dell’alleanza con il Movimento 5 stelle e del ruolo di Giuseppe Conte. In parole povere, si tratta di decidere se il centrosinistra debba essere semplicemente l’unione di tutte le forze necessarie a portare Dario Franceschini al ministero della Cultura o se debba svolgere, oltre a quella importantissima e benemerita funzione, anche qualche altro compito, che non riguardi solo la collocazione di questo o quel dirigente. Se la coalizione è infatti nient’altro che una scala, e come tale deve semplicemente portare le persone da giù a su, l’unica cosa che conta, evidentemente, è che sia grande e solida abbastanza. E in tal caso non si vede perché non dovrebbe comprendere anche il partito che ha inaugurato in Italia la guerra alle ong, votato i decreti sicurezza di Matteo Salvini ...