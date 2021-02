Australian Open. Berrettini infortunato: non gioca contro Tsitsipas. Fognini eliminato da Nadal (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si ferma al quarto turno il cammino di Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli Australian Open. Sui campi in cemento del Melbourne Park, Fognini, n.17 del mondo, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si ferma al quarto turno il cammino di Fabioe Matteoagli. Sui campi in cemento del Melbourne Park,, n.17 del mondo, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco ...

Si ferma al quarto turno il cammino di Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli Australian Open. Sui campi in cemento del Melbourne Park, Fognini, n.17 del mondo, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco più di due ore e un quarto di gioco, al n.2 del ranking, lo spagnolo Rafael ...

Gli ultimi due italiani dicono addio agli . Finisce agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini e Matteo Berrettini , gli azzurri rimasti nel tabellone del primo Slam della stagione. Sul cemento ...

Un punteggio impietoso, che permette al mancino di Manacor di conquistare il 13° quarto di finale agli Australian Open (il 43° in carriera negli Slam) In poche ore l’Italia sparisce dai radar agli Aus ...

(Adnkronos) - Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l'avventura degli italiani all'Australian Open.

