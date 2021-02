Australian Open 2021, Fognini: “C’è rammarico. Ma il bilancio è positivo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il rammarico per quel secondo c’è. Magari non avrei vinto, perché non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma il Fognini degli altri giorni avrebbe probabilmente sfruttato di più quelle chances“. Queste le dichiarazioni di Fabio Fognini dopo la sconfitta contro Nadal agli ottavi degli Australian Open. Ma il ligure è soddisfatto del suo percorso: “Il bilancio è molto, molto positivo – ha sottolineato – Con il mio team ci siamo già confrontati sulla partita e su tutta la trasferta. Quando mi hanno chiesto se alla vigilia di questo mese avrei firmato per dei risultati del genere, ho detto di sì“. Poi ha concluso: “Sono arrivato senza grandi aspettative e ho iniziato molto male l’Atp Cup, ma ho vinto alcune belle ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ilper quel secondo c’è. Magari non avrei vinto, perché non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma ildegli altri giorni avrebbe probabilmente sfruttato di più quelle chances“. Queste le dichiarazioni di Fabiodopo la sconfitta contro Nadal agli ottavi degli. Ma il ligure è soddisfatto del suo percorso: “Ilè molto, molto– ha sottolineato – Con il mio team ci siamo già confrontati sulla partita e su tutta la trasferta. Quando mi hanno chiesto se alla vigilia di questo mese avrei firmato per dei risultati del genere, ho detto di sì“. Poi ha concluso: “Sono arrivato senza grandi aspettative e ho iniziato molto male l’Atp Cup, ma ho vinto alcune belle ...

