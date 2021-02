Anche Zaia contro Cts e virologi. Per il governatore del Veneto serve una voce unica e un cambio di passo sul Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) “serve un cambio di passo fino in fondo, rispetto al timing e al fatto che ci vuole una voce unica. Mi rendo conto che il governo fosse in carica da poche ore ma a corollario di questo pasticcio ci sono dichiarazioni-fiume da parte di tecnici, Cts e consulenti del ministro che chiedevano il lockdown”. E’ quanto ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel corso dell’aggiornamento alla stampa odierno, riguardo all’ordinanza per chiudere gli impianti da sci emanata in extremis dal Governo. “Non vorrei – ha aggiunto il governatore – che fosse diventata una gara, quella del mondo scientifico, che sta si polarizzando tra gli aperturisti e lockdownisti, in mezzo ci siamo noi cittadini che siamo stati educati che il medico è il medico, non al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “undifino in fondo, rispetto al timing e al fatto che ci vuole una. Mi rendo conto che il governo fosse in carica da poche ore ma a corollario di questo pasticcio ci sono dichiarazioni-fiume da parte di tecnici, Cts e consulenti del ministro che chiedevano il lockdown”. E’ quanto ha detto il presidente della regione, Luca, nel corso dell’aggiornamento alla stampa odierno, riguardo all’ordinanza per chiudere gli impianti da sci emanata in extremis dal Governo. “Non vorrei – ha aggiunto il– che fosse diventata una gara, quella del mondo scientifico, che sta si polarizzando tra gli aperturisti e lockdownisti, in mezzo ci siamo noi cittadini che siamo stati educati che il medico è il medico, non al ...

