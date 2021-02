Ultime Notizie Roma del 14-02-2021 ore 12:10 (Di domenica 14 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate all’ascolto della redazione Gabriella Luigi Insta manca la nomina dei sottosegretari e la fiducia delle camere il governo draghi nel frattempo traccia la linea e predispone l’agenda in vista degli appuntamenti della prossima settimana mettere in sicurezza Italia aiutarla a ripartire questo il messaggio del premier ai neo ministri alle forze politiche chiede coesione aldilà degli interessi di parte intanto ci si muove ancora per fronteggiare l’emergenza covid scattano da Oggi i cambi di colore per tre regioni Lazio Abruzzo Toscana tornano arancioni così come la Provincia autonoma di Trento in Abruzzo Chieti e Pescara sono zone rosse per decisione del governatore dilaga la variante inglese la Val d’Aosta spera di tornare zona Bianca resta incerta la riaperturasci a partire da domani nelle città e allarme ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate all’ascolto della redazione Gabriella Luigi Insta manca la nomina dei sottosegretari e la fiducia delle camere il governo draghi nel frattempo traccia la linea e predispone l’agenda in vista degli appuntamenti della prossima settimana mettere in sicurezza Italia aiutarla a ripartire questo il messaggio del premier ai neo ministri alle forze politiche chiede coesione aldilà degli interessi di parte intanto ci si muove ancora per fronteggiare l’emergenza covid scattano da Oggi i cambi di colore per tre regioni Lazio Abruzzo Toscana tornano arancioni così come la Provincia autonoma di Trento in Abruzzo Chieti e Pescara sono zone rosse per decisione del governatore dilaga la variante inglese la Val d’Aosta spera di tornare zona Bianca resta incerta la riaperturasci a partire da domani nelle città e allarme ...

