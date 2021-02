Travolge e uccide un ciclista, poi scappa: già fermato in passato per guida in stato di ebrezza, ora era pronto a sparire (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ stato finalmente preso l’uomo che tre giorni fa ha travolto due ciclisti tra Aprilia e Nettuno, uccidendone uno e ferendo gravemente il secondo. L’investitore non si era fermato a prestare soccorso proseguendo la corsa e svanendo nel nulla. O almeno così credeva dato che ieri pomeriggio le forze dell’ordine lo hanno rintracciato. Per lui nessun pentimento o ritorno sui suoi passi: per gli inquirenti era pronto a svanire definitivamente nel nulla. Incidente mortale tra Aprilia e Nettuno, preso l’uomo che ha ucciso il 31enne pakistano E’ stato il personale della Polizia Stradale, dopo 48 ore di attività investigative ininterrotte, a trarre in arresto a Roma il conducente dell’auto. Il sinistro, ricorderete, si era verificato giovedì scorso nel Comune di Aprilia, al km. 14+150 della strada provinciale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) E’finalmente preso l’uomo che tre giorni fa ha travolto due ciclisti tra Aprilia e Nettuno,ndone uno e ferendo gravemente il secondo. L’investitore non si eraa prestare soccorso proseguendo la corsa e svanendo nel nulla. O almeno così credeva dato che ieri pomeriggio le forze dell’ordine lo hanno rintracciato. Per lui nessun pentimento o ritorno sui suoi passi: per gli inquirenti eraa svanire definitivamente nel nulla. Incidente mortale tra Aprilia e Nettuno, preso l’uomo che ha ucciso il 31enne pakistano E’il personale della Polizia Stradale, dopo 48 ore di attività investigative ininterrotte, a trarre in arresto a Roma il conducente dell’auto. Il sinistro, ricorderete, si era verificato giovedì scorso nel Comune di Aprilia, al km. 14+150 della strada provinciale ...

Ultime Notizie dalla rete : Travolge uccide Valanga travolge e uccide uno sciatore sloveno. Illesi i compagni con lui

Una valanga si è staccata oggi nella zona di Sella Nevea attorno alle 15 e ha travolto un alpinista sloveno, sul posto elisoccorso e speleologi Un uomo di nazionalità slovena è stato travolto e ...

Sella Nevea, valanga travolge e uccide uno sciatore

SELLA NEVEA (UD) - Era assieme a due compagni di gita lo sciatore sloveno travolto da una valanga nei pressi del Pic Majot a quota 1650 metri. Durante la discesa intorno alle 15 è stato provocato il ...

Travolge e uccide un 31enne, poi scappa: caccia al pirata della strada ad Aprilia Fanpage.it Ciclista pakistano travolto ed ucciso: la Polizia arresta l’investitore

Nel pomeriggio di ieri, sabato 13 febbraio, personale della Polizia Stradale, dopo 48 ore di attività investigative, ha tratto in arresto a Roma il ...

Polizia arresta investitore ciclista travolto e ucciso giovedì pomeriggio

Ieri pomeriggio, personale della Polizia Stradale, dopo 48 ore di attività investigative, ha tratto in arresto a Roma il conducente dell’auto che giovedì scorso, ad Aprilia, alkm. 14+150 della strada ...

