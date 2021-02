Torre Angela | scava sotto la siepe per nascondere la cocaina | arrestato 40enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un servizio di appostamento ed osservazione da parte degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino a, nei pressi dei portici di un complesso abitativo, dove un uomo è stato notato passeggiare con atteggiamento nervoso che ha insospettito gli agenti, che per questo lo hanno tenuto d’occhio. Qualche minuto dopo, l’uomo si è andato a sedere su di una serie di pannelli di cartongesso e coperti da un telo verde, postoi portici, si è chinato in terra ed ha iniziato are con le manilaper poi andare a riporre nella buca realizzata un involucro di colore bianco, appena estratto dalla tasca dei pantaloni e poi ha ricoperto il tutto. La scena osservata dai poliziotti, ha fatto scattare i controlli: identificato per R.D. ...