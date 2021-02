Stato islamico Rinascita in Siria (Di domenica 14 febbraio 2021) Sovrastate dall’attenzione quotidiana alla pandemia di Covid, che ha generato in un anno 2,38 milioni di morti nel mondo, alcune notizie di esteri non hanno rilievo, anche quando dovrebbero destare preoccupazione. Una in particolare riguarda la ricrescita e la riorganizzazione dello Stato islamico (Isis), sigla internazionale dello jihadismo che tanti danni e vittime ha procurato in Medio Oriente, siglando attentati anche in Francia, Belgio e Gran Bretagna, dopo aver diffuso pure in Europa la sua ideologia mortifera. La prima cellula dell’Isis nacque in Iraq per opera di Abu Musab al-Zarqawi, ex detenuto nel carcere americano di Abu Ghraib. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 febbraio 2021) Sovrastate dall’attenzione quotidiana alla pandemia di Covid, che ha generato in un anno 2,38 milioni di morti nel mondo, alcune notizie di esteri non hanno rilievo, anche quando dovrebbero destare preoccupazione. Una in particolare riguarda la ricrescita e la riorganizzazione dello(Isis), sigla internazionale dello jihadismo che tanti danni e vittime ha procurato in Medio Oriente, siglando attentati anche in Francia, Belgio e Gran Bretagna, dopo aver diffuso pure in Europa la sua ideologia mortifera. La prima cellula dell’Isis nacque in Iraq per opera di Abu Musab al-Zarqawi, ex detenuto nel carcere americano di Abu Ghraib.

babbuezzu : #AfrinCaos #ArmyIslam ai funerali dei membri uccisi nello scontro il loro capo “giura vendetta” ha ricevuto support… - iris_versari : RT @Internazionale: Storia di Lorenzo Orsetti, partito dalla periferia di Firenze e morto in Siria combattendo insieme ai curdi contro il g… - KRISKSB : @AlRobecchi @mostro15119736 Perché Di Maio agli esteri???Cn Erdogan ke preme come stato islamico nl Medit,Biden ke… - AretimPolitics : Abbandoniamo il teatrino italiano e torniamo a parlare di cose serie. Il basso profilo dell'#ISIS in #Siria non coi… - Natalia211286 : RT @ivocamic: #ISIS NON È MORTO sventato #attentato in Europa Arrestati 7 terroristi dalla polizia tedesca Avevano materiale di propaganda… -