PS5 e il drifting del DualSense, la class action è stata ufficialmente presentata in tribunale (Di domenica 14 febbraio 2021) Come sicuramente ricorderete, questa settimana uno studio legale americano, Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D), aveva aperto un sondaggio, alla ricerca di testimonianze per organizzare una class-action contro Sony. Il pomo della discordia? Gli episodi di drifting del controller DualSense di PlayStation 5. Lo studio legale è lo stesso che aveva guidato la class-action contro il drifting dei Joy-Con di Nintendo Switch, quindi possiamo definirla un'esperta dell'argomento. Se pochi giorni fa, lo studio stava semplicemente raccogliendo prove e testimonianze, oggi abbiamo la conferma che sono "passati ai fatti": la class action è stata infatti depositata, in via ufficiale, presso la Corte ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) Come sicuramente ricorderete, questa settimana uno studio legale americano, Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D), aveva aperto un sondaggio, alla ricerca di testimonianze per organizzare unacontro Sony. Il pomo della discordia? Gli episodi didel controllerdi PlayStation 5. Lo studio legale è lo stesso che aveva guidato lacontro ildei Joy-Con di Nintendo Switch, quindi possiamo definirla un'esperta dell'argomento. Se pochi giorni fa, lo studio stava semplicemente raccogliendo prove e testimonianze, oggi abbiamo la conferma che sono "passati ai fatti": lainfatti depositata, in via ufficiale, presso la Corte ...

Eurogamer_it : #PS5 e il drifting del DualSense, la class action è stata ufficialmente presentata in tribunale. - infoitscienza : Giocatori contro Sony: class action per il drifting su DualSense di PS5 - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Avviata una class action contro Sony per il drifting dei DualSense su #PS5 - spaziogames : Avviata una class action contro Sony per il drifting dei DualSense su #PS5 - RedBlack85 : PS5 e DualSense, tra Back Button e Drifting: tutte le novità in video -