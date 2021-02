Orrore in casa a Portici, era il terrore delle due nipotine: arrestato zio orco (Di domenica 14 febbraio 2021) I Carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per atti sessuali e corruzione di minore un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dalla sorella convivente, con la quale ha avuto anche una colluttazione, mentre si masturbava di fronte alle nipotine di 11 e 7 anni. Allertati dal 112, i militari hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) I Carabinieri della stazione dihannoper atti sessuali e corruzione di minore un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dalla sorella convivente, con la quale ha avuto anche una colluttazione, mentre si masturbava di fronte alledi 11 e 7 anni. Allertati dal 112, i militari hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

