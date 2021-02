“Non riesco a sorridere”. Verissimo, la triste vicenda di Jo Squillo: “Aveva una malattia degenerativa”. Le lacrime da Silvia Toffanin (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo ha raccontato con le lacrime agli occhi Jo Squillo. Siamo a Verissimo, è qui che la cantante icona degli anni 80 è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita. “Ho un dolore enorme – spiega Jo Squillo -. Aveva una malattia degenerativa. Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese. Mio padre stava benissimo, Aveva un piccolo ictus. Poi è entrato in ospedale e se n’è andato a un mese dalla mamma, dopo 60 anni insieme. Non sono ancora pronta a sorridere di questo. Quando è morta mia mamma l’avevo rappresentata come una libellula”. Poi ha raccontato: “Ho fatto un viaggio, quando sono atterrata mi ha accolto uno stormo di libellule. Continuano a parlarci e a volerci bene. Era ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo ha raccontato con leagli occhi Jo. Siamo a, è qui che la cantante icona degli anni 80 è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita. “Ho un dolore enorme – spiega Jo-.una. Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese. Mio padre stava benissimo,un piccolo ictus. Poi è entrato in ospedale e se n’è andato a un mese dalla mamma, dopo 60 anni insieme. Non sono ancora pronta adi questo. Quando è morta mia mamma l’avevo rappresentata come una libellula”. Poi ha raccontato: “Ho fatto un viaggio, quando sono atterrata mi ha accolto uno stormo di libellule. Continuano a parlarci e a volerci bene. Era ...

