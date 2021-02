Lucescu soccorre gli operai | il tecnico aiuta a spalare la neve prima del match della Dinamo

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Hanno fatto il giro dei social le immagini che vedono MirceaKiev, intento adre gliladel fischio di inizio delcontro l’Olimpik Donetsk. Ilrumeno ha poi raccolto quanto seminato dato che la sua squadra è riuscita ad imporsi col risultati di 3-1. LaKiev è ora arrivata a 33 punti in classifica e si trova in vetta al campionato. All’inseguimento ci sono Shakhtar Donetsk (29 punti ma una gara in meno) e Desna (23). SportFace.