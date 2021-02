Lago Son-Kul: viaggio in Kirghizistan per ammirare le stelle più belle (Di domenica 14 febbraio 2021) Una strada sterrata che attraversa una decina di paesaggi diversi, c’è quello arido, quasi desertico, quello rigoglioso attraversato da un fiume e ancora quello montuoso e poi quello collinare. Questa strada sterrata, lunga 330 km, conduce da Jalal-Abdad una città del sud ovest del Kirghizistan fino al lago Son-Kul, una delle mete più spettacolari di questo Paese dell’Asia Centrale, dove ammirare una delle migliori stellate della vostra vita. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) Una strada sterrata che attraversa una decina di paesaggi diversi, c’è quello arido, quasi desertico, quello rigoglioso attraversato da un fiume e ancora quello montuoso e poi quello collinare. Questa strada sterrata, lunga 330 km, conduce da Jalal-Abdad una città del sud ovest del Kirghizistan fino al lago Son-Kul, una delle mete più spettacolari di questo Paese dell’Asia Centrale, dove ammirare una delle migliori stellate della vostra vita.

Lago_Vittorio : @flpsq vez non son proprio sicuro lo si possa giudicare così sommariamente: in Leonardo c’è dall’altro ieri e rives… - Lago_Vittorio : signori della corte, a me pare che tutto sommato sto team non sia affatto male. certo, gelmini e di maio son mezze… - transhades : @cate_sbarbins It Means MARIO SON SODO, it means attraversamento bodde dai bozzi, it means venir rincorso dai cingh… - viperello85 : son le 22 e già mi è venuta quella voglia di cannetta fumata al buio sulla riva di un lago ghiacciato. #chilhavisto - miia_2018 : @eterea_naive ?? Bellissima foto! Ci son passata milioni di volte in moto, i miei suoceri hanno la casa d'infanzia a… -