Inter-Lazio, Lucas Leiva: "Match difficile contro la favorita per lo scudetto, sappiamo come affrontarli. Immobile? Rispondo così"

Manca poco al fischio d'inizio del Match di "San Siro", Inter-Lazio. Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di "Lazio Style Channel", a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni del calciatore biancoceleste.

"Non dobbiamo pensare all'anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie di fila c'è tanta voglia di continuare a fare bene. L'Inter è forte, sarà una partita difficile perché è la favorita per lo scudetto ma li conosciamo bene e speriamo di fare una partita intensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ai rigori come nel 2019 in ..."

