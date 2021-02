Il Napoli non è spiegabile (Di domenica 14 febbraio 2021) Che settimana è stata? Non parliamo di governo, naturalmente. Parliamo di settimana calcistica, di quella del Napoli. Cosa è vero: il disastro con l’Atalanta o la buona prova di ieri contro la Juventus? Sono vere entrambe le cose, mi pare di poter dedurre, perché entrambe sono specchio della stagione del Napoli. Il Napoli non si conosce, non è regolare, non è spiegabile, non ha uno stile di gioco, non finisce mai di stupire, ogni volta può accadere di tutto oppure niente. Il Napoli è una squadra completamente folle, irregolare, decadente (ma senza quel fascino), che vive di entusiasmi, di applausi di incoraggiamento, di disattenzioni e di successive reazioni. Il Napoli a volte si addormenta (come chi guarda le sue partite), altre si risveglia, come ieri sera, dimostrando piglio e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Che settimana è stata? Non parliamo di governo, naturalmente. Parliamo di settimana calcistica, di quella del. Cosa è vero: il disastro con l’Atalanta o la buona prova di ieri contro la Juventus? Sono vere entrambe le cose, mi pare di poter dedurre, perché entrambe sono specchio della stagione del. Ilnon si conosce, non è regolare, non è, non ha uno stile di gioco, non finisce mai di stupire, ogni volta può accadere di tutto oppure niente. Ilè una squadra completamente folle, irregolare, decadente (ma senza quel fascino), che vive di entusiasmi, di applausi di incoraggiamento, di disattenzioni e di successive reazioni. Ila volte si addormenta (come chi guarda le sue partite), altre si risveglia, come ieri sera, dimostrando piglio e ...

