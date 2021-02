Firenze movida | si controlla S Ambrogio | ma tensione per assembramenti in Santo Spirito e via dei Renai

agenziaimpress : #Coronavirus. #Firenze, anche questo weekend limiti alla movida dalle 18 alle 22. Le zone interessate dall’ordinanz… - rep_firenze : Firenze, nel weekend stop alla movida nell'area di Sant'Ambrogio [aggiornamento delle 19:41] - 055firenze : Firenze e l'ordinanza anti assembramenti #firenze #assembramenti #movida #COVID19 @DarioNardella… - Antigon25386936 : Ogni città prende le possibili precauzioni, visto che il senso di responsabilità è assente! Firenze, la movida de… - gazzettamantova : Firenze, scatta il divieto di stazionamento nelle vie della movida Polizia e divieti: dalle 18 scatta il divieto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze movida

L'attività si inserisce nell'ambito degli specifici servizi antidroga disposti dal Questore Santarelli nelle principali piazze dellafiorentina. Già nel tardo pomeriggio i poliziotti in ..."Lo scorso week end le misure disposte per prevenire gli assembramenti hanno funzionato e non si sono registrati problemi da" ha detto l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. "Ricordo a ...Sono continuati i controlli per evitare assembramenti in Sant'Ambrogio, ma nelle altre piazze di Firenze dilaga la maleducazione ...Mentre in Sant’Ambrogio continuano i controlli delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti della movida, nelle altre piazze di Firenze, dove i controlli non sono così massicci, l’anarchia se ...