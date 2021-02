Esonero Stroppa | il Crotone riflette | tre candidati alla panchina rossoblù

(Di domenica 14 febbraio 2021), ore di riflessione sul tecnico Giovanni: la situazione in casadopo la sconfitta contro il Sassuolo Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore ci saranno delle riflessioni da parte delsul futuro del tecnico Giovanni. Non è stata digerita, infatti, l’ennesima sconfitta deicontro il Sassuolo. Tra i possibili sostituti, Leonardo Semplici aspetterebbe altre chiamate, mentre Daniele De Rossi vorrebbe prima completare il master a Coverciano. In lizza ci sarebbe anche Walter Zenga. Leggi su Calcionews24.com

Si parla, infatti, con insistenza di un possibileperdalla panchina del Crotone . La sconfitta casalinga contro il Sassuolo avrebbe convinto la dirigenza dei calabresi della ...I possibili sostituti in caso dileggi anche Il Sassuolo torna a vincere, Crotone battuto 2 - 1 In caso di sostituzione, i primi nomi emersi per prendere il posto disono quelli di ...Crotone, ore di riflessione sul tecnico Giovanni Stroppa: la situazione in casa rossoblù dopo la sconfitta contro il Sassuolo ...De Rossi Crotone - Daniele De Rossi potrebbe accettare la corte del Crotone. I calabresi stanno decidendo il destino di Giovanni Stroppa.