Dimitrov-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Grigor Dimitrov e Aslan Karatsev si affronteranno per un posto nelle semifinali degli Australian Open 2021. Il bulgaro ha eliminato sorprendentemente Dominic Thiem, in 3 set, mentre il russo ha sconfitto Felix Auger-Alissime, in 5 duri parziali. La sfida valida per i quarti di finale andrà in scena martedì 16 febbraio, con orario da definire ufficialmente, sul palcoscenico di Melbourne. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da piattaforma streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match.

