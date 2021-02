Dario e Asia Argento, tutto sul loro rapporto: la reunion a Domenica In (Di domenica 14 febbraio 2021) reunion familiare a Domenica In, nel nuovo appuntamento in onda questo pomeriggio: a raccontarsi ai microfoni di Mara Venier sono Dario e Asia Argento. Il duo padre-figlia rivela dettagli inediti del loro rapporto, segnato da un profondo affetto e da un amore incondizionato, come rivela l’attrice: “Papà non mi ha mai tradita“. Mara Venier accoglie Dario e Asia Argento Dario e Asia Argento, padre e figlia, nomi altisonanti del cinema italiano. Lui poco avvezzo ad interviste ed ospitate televisive e, anche sul set, è sempre stato molto riservato, preferendo rimanere dietro la macchina da presa. La figlia, al contrario, più volte è finita sotto i riflettori, oltre che ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 febbraio 2021)familiare aIn, nel nuovo appuntamento in onda questo pomeriggio: a raccontarsi ai microfoni di Mara Venier sono. Il duo padre-figlia rivela dettagli inediti del, segnato da un profondo affetto e da un amore incondizionato, come rivela l’attrice: “Papà non mi ha mai tradita“. Mara Venier accoglie, padre e figlia, nomi altisonanti del cinema italiano. Lui poco avvezzo ad interviste ed ospitate televisive e, anche sul set, è sempre stato molto riservato, preferendo rimanere dietro la macchina da presa. La figlia, al contrario, più volte è finita sotto i riflettori, oltre che ...

