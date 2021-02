Dario Argento | età | altezza | peso | prima e seconda moglie attrice | figlie | madre vip

Leggi su tuttivip

(Di domenica 14 febbraio 2021) Maestro del brivido. Re del mistero. Cineasta dell’horror. Solo alcuni degli epiteti non proprio luminosi che vengono attribuiti al genio del cinema dell’orrore. Vero e proprio visionario lui che, come Lynch, ha fatto del subconscio onirico una propria cifra stilistica, elevata col tempo a storia del cinema italiano e internazionale. Cinefilo fin da ragazzo, ha sempre avuto una forte propensione per l’adorazione del cinema americano. La carriera diè iniziata nel momento in cui ha deciso di abbandonare il liceo classico per trasferirsi a Parigi. Nella capitale francese, a 15 anni, ha trascorso un anno svolgendo occupazioni occasionali e lavorando anche come lavapiatti. In quel periodo, tuttavia, il maestro si è riuscito a innamorare del cinema. Attraverso le pellicole espressioniste, la ...