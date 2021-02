Covid-19, cambio di colore per alcune regioni: ecco quali (Di domenica 14 febbraio 2021) Covid-19, domani lunedì 15 febbraio Liguria, Abruzzo(province di Chieti e Pescara rosse), Toscana e la provincia di Trento saranno zona arancione (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)Da domani cambio di colore per alcune regioni italiane. Nello specifico passeranno in zona arancione: Liguria, Toscana, la provincia di Trento e l’Abruzzo( province di Chieti e Pescara in zona rossa già da una settimana per volere del governatore regionale). Il consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, si è espresso in questo modo sulla possibilità di ricorrere a delle misure restrittive più limitanti: “E’ necessario un lockdown totale in tutta Italia, anche le scuole devono schiudere. Devono rimanere aperte solo le attività essenziali”. Ti potrebbe interessare anche->San Valentino, ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021)-19, domani lunedì 15 febbraio Liguria, Abruzzo(province di Chieti e Pescara rosse), Toscana e la provincia di Trento saranno zona arancione (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)Da domanidiperitaliane. Nello specifico passeranno in zona arancione: Liguria, Toscana, la provincia di Trento e l’Abruzzo( province di Chieti e Pescara in zona rossa già da una settimana per volere del governatore regionale). Il consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, si è espresso in questo modo sulla possibilità di ricorrere a delle misure restrittive più limitanti: “E’ necessario un lockdown totale in tutta Italia, anche le scuole devono schiudere. Devono rimanere aperte solo le attività essenziali”. Ti potrebbe interessare anche->San Valentino, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambio Covid, Ricciardi: "Lockdown immediato. No a riapertura piste da sci"

Roma, 14 febbraio 2021 - A un giorno dall'insediamento del governo Draghi, a mettere il focus sull'emergenza Covid è Walter Ricciardi , consigliere del ministro Speranza: "Serve un cambio di passo - è l'invocazione - serve un lockdown totale e immediato". Ricciardi traccia un quadro molto allarmante: "È ...

Come sarà la nave da crociera del futuro? Svolta green per Fincantieri

...su questo fronte e il gruppo guidato da Giuseppe Bono ha abbracciato da tempo questo cambio di ... un fallimento che parte da lontano fra i no francesi e la crisi da Covid

Le varianti Covid stanno innescando nuovi contagi e, di conseguenza, stanno rimodulando le previsioni sui nuovi casi in vista delle prossime settimane.

Walter Ricciardi all’Ansa: “Chiederò a Speranza un lockdown totale!”

E’ “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività ...

