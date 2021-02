Conte da record: quasi 1,2 mln di like per l'ultimo post. Come gestire il consenso? Nasce il partito "contiano" (Di domenica 14 febbraio 2021) quasi 1,2 milioni di "mi piace", 311mila commenti, 133mila condivisioni. Il post di congedo di Giuseppe Conte su Facebook di ieri batte ogni record di sempre per un politico italiano. Lo stesso post ha... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 febbraio 2021)1,2 milioni di "mi piace", 311mila commenti, 133mila condivisioni. Ildi congedo di Giuseppesu Facebook di ieri batte ognidi sempre per un politico italiano. Lo stessoha...

fanpage : L'addio di Conte su Facebook è da record - repubblica : Conte e il congedo su Facebook: quasi 1,2 milioni di 'like' è il post dei record - HuffPostItalia : Giuseppe Conte da record su Facebook, post di commiato supera il milione di like - esajas1 : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte da record su Facebook, post di commiato supera il milione di like - esajas1 : RT @repubblica: Conte e il congedo su Facebook: quasi 1,2 milioni di 'like' è il post dei record -