"Come lo voglio sfruttare ora che è un uomo fragile": con che faccia? Lo sfregio di Rosy Bindi a Berlusconi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi certifica anche il ritorno di Silvio Berlusconi. E questo è proprio il motivo che ha spaccato il Movimento 5 Stelle, con una parte “dura e pura” di esso che non ha problemi a sedersi nuovamente al tavolo con Matteo Salvini ma che non riesce ad accettare la presenza del nemico numero uno per eccellenza, appunto il leader di Forza Italia. Il quale però sembra andare bene persino a Rosy Bindi, per un motivo ben preciso: “Paradossalmente un Berlusconi fragile Come è adesso può rivelarsi persino utile, mentre quando era potente ha provocato grandi guai”. L'ex ministra lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a La Stampa, nella quale ha analizzato la mancanza di ministri Pd e Leu di sesso femminile all'interno del governo Draghi: “Mi dispiace molto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi certifica anche il ritorno di Silvio. E questo è proprio il motivo che ha spaccato il Movimento 5 Stelle, con una parte “dura e pura” di esso che non ha problemi a sedersi nuovamente al tavolo con Matteo Salvini ma che non riesce ad accettare la presenza del nemico numero uno per eccellenza, appunto il leader di Forza Italia. Il quale però sembra andare bene persino a, per un motivo ben preciso: “Paradossalmente unè adesso può rivelarsi persino utile, mentre quando era potente ha provocato grandi guai”. L'ex ministra lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a La Stampa, nella quale ha analizzato la mancanza di ministri Pd e Leu di sesso femminile all'interno del governo Draghi: “Mi dispiace molto, ...

