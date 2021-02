Australian Open 2021: Martina Trevisan ai quarti in doppio in coppia con Aleksandra Krunic (Di domenica 14 febbraio 2021) Martina Trevisan si è qualificata per i quarti di finale del torneo di doppio agli Australian Open, in coppia con la serba Aleksandra Krunic. Per lei si tratta della prima volta a un simile punto di questo tabellone, dove, ai tempi dei tornei junior, andava spesso e volentieri lontano. L’ultima delle vittorie nel tabellone è quella di stanotte, con la russa Anna Kalinskaya e la slovacca Viktoria Kuzmova, un convincente 6-4 6-3 ottenuto in poco meno di un’ora e mezza. Il duo italo-serbo incrocerà nei quarti la croata Daria Jurak, specialista di lungo corso, e l’altra serba Nina Stojanovic, creando così nei fatti un derby. Nei primi due turni Trevisan e Krunic avevano eliminato ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)si è qualificata per idi finale del torneo diagli, incon la serba. Per lei si tratta della prima volta a un simile punto di questo tabellone, dove, ai tempi dei tornei junior, andava spesso e volentieri lontano. L’ultima delle vittorie nel tabellone è quella di stanotte, con la russa Anna Kalinskaya e la slovacca Viktoria Kuzmova, un convincente 6-4 6-3 ottenuto in poco meno di un’ora e mezza. Il duo italo-serbo incrocerà neila croata Daria Jurak, specialista di lungo corso, e l’altra serba Nina Stojanovic, creando così nei fatti un derby. Nei primi due turniavevano eliminato ...

Matteo Berrettini e Fabio Fognini un po' di storia l'hanno fatta perché con gli ottavi di finale conquistati a Melbourne, sede degli Australian Open 2021, hanno concretizzato qualcosa di raro. Per la ...

Berrettini e Fognini, un ottavo per due agli Australian Open

SECONDA SETTIMANA Ma non va dimenticato che inizieremo la seconda settimana degli Open non con un solo giocatore, ma non due. L'altro è Fabio Fognini, autore di una prova maiuscola contro un altro ex ...

Matteo Berrettini e Fabio Fognini un po' di storia l'hanno fatta perché con gli ottavi di finale conquistati a Melbourne, sede degli Australian Open 2021, hanno concretizzato qualcosa di raro.