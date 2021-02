Ancora freddo e neve al Sud | le previsioni di lunedì 15 febbraio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 febbraio 2021) La settimana inizieràmolto fredda, soprattutto al mattino. Gelo al Centro Nord con temperature di molti gradi sotto le zero durante la notte. Ilsaràdisturbato da nevicate in alcune zone del Meridione, specie in Calabria. Fiocchi cadranno a bassa quota con un clima rigido e ventoso. Altrove, invece, si faranno sentire gli effetti di un vasto campo di alta pressione che avanzerà gradualmente verso l'Italia. In questa fase l’anticiclone sarà accompagnato da un clima severamente rigido. Estese gelate sono previste in montagna (valori fino a -15 gradi) maanche su tutta la Val Padana e le zone interne del Centro.