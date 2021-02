Verissimo, gli ospiti della puntata in onda sabato 13 febbraio 2021 su Canale 5 (Di sabato 13 febbraio 2021) Verissimo, ospiti della puntata di sabato 13 febbraio 2021 in onda su Canale 5: Francesca Sofia Novello, Melissa Satta, Francesco Sarcina. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5 con le nuove puntate inedite della nuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 13 febbraio 2021, alle 16:00 su Canale 5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 febbraio 2021)di13insu5: Francesca Sofia Novello, Melissa Satta, Francesco Sarcina.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5 con le nuove puntate ineditenuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi,13, alle 16:00 su5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia ...

maisenzanima : RT @fabrizio19651: @rimmel83837671 @maisenzanima Tutto VERISSIMO. Ma cosa si doveva fare? 1. Andare a elezioni e sarebbero tornati gli stes… - fabrizio19651 : @rimmel83837671 @maisenzanima Tutto VERISSIMO. Ma cosa si doveva fare? 1. Andare a elezioni e sarebbero tornati gli… - CorriereCitta : Anticipazioni #Verissimo, oggi in tv: ecco tutti gli ospiti di sabato 13 febbraio 2021 #verissimo - gli_smitho : @paoloroversi Verissimo, ma, ammetterai che la stesso cosa si può dire di tutte le forze presenti in Parlamento. - martinogiovanni : @Al_Lemme È verissimo che una persona del Sud a certi livelli non fa campanilismo ma DEVE guardare gli interessi na… -