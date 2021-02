Toffanin, colpo grosso a Mediaset: ecco chi è pronta ad intervistare (Di sabato 13 febbraio 2021) Verissimo – Solonotizie24Silvia Toffanin potrebbe aver già messo a segno il colpaccio dell’anno per la trasmissione di Verissimo ottenendo un’intervista esclusiva, lasciando così i colleghi a bocca asciutta. Si tratta di un personaggio molto noto sia in campo televisivo che politico, e che avrebbe scelto lo show condotto dalla Toffanin per raccontarsi dopo anni di silenzio mediatico. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere crescere notevolmente il programma di Verissimo, dal momento in cui Silvia Toffanin è arrivata al timone del programma del pomeriggio di Canale 5. Sono sempre più numerosi i vip che decidono di raccontarsi nel salotto del programma condotto dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, un qualcosa che negli anni le ha permesso di crescere insieme al programma diventando un appuntamento fisso del weekend di casa ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Verissimo – Solonotizie24Silviapotrebbe aver già messo a segno il colpaccio dell’anno per la trasmissione di Verissimo ottenendo un’intervista esclusiva, lasciando così i colleghi a bocca asciutta. Si tratta di un personaggio molto noto sia in campo televisivo che politico, e che avrebbe scelto lo show condotto dallaper raccontarsi dopo anni di silenzio mediatico. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere crescere notevolmente il programma di Verissimo, dal momento in cui Silviaè arrivata al timone del programma del pomeriggio di Canale 5. Sono sempre più numerosi i vip che decidono di raccontarsi nel salotto del programma condotto dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, un qualcosa che negli anni le ha permesso di crescere insieme al programma diventando un appuntamento fisso del weekend di casa ...

