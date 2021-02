Si dichiara donna e arriva secondo in una corsa femminile: la provocazione di uno studente irlandese (Di sabato 13 febbraio 2021) Dubilino, 13 feb – Un prestante studente del Trinity College è arrivato secondo in una gara di corsa da 5 km dedicato alla categoria femminile dopo aver messo la spunta “donna” al suo nome. Il ragazzo lo ha fatto per smascherare l’assurdità delle politiche di genere del college riguardo allo sport. L’ipocrisia del gender nella corsa femminile Con Óg Ó Laoghaire, 22 anni, ha fatto domanda per correre nella gara annuale dedicata alle donne su ispirazione di un rapper, nome d’arte Zuby, che ha battuto un record di sollevamento pesi femminile per dimostrare l’ingiusto vantaggio di cui godono gli atleti transgender di sesso maschile che partecipano alle competizioni nelle categorie femminili. “La mia ispirazione principale era Zuby, che ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Dubilino, 13 feb – Un prestantedel Trinity College ètoin una gara dida 5 km dedicato alla categoriadopo aver messo la spunta “” al suo nome. Il ragazzo lo ha fatto per smascherare l’assurdità delle politiche di genere del college riguardo allo sport. L’ipocrisia del gender nellaCon Óg Ó Laoghaire, 22 anni, ha fatto domanda per correre nella gara annuale dedicata alle donne su ispirazione di un rapper, nome d’arte Zuby, che ha battuto un record di sollevamento pesiper dimostrare l’ingiusto vantaggio di cui godono gli atleti transgender di sesso maschile che partecipano alle competizioni nelle categorie femminili. “La mia ispirazione principale era Zuby, che ha ...

