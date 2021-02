Mascherina in classe per alunni fra 6 e 11 anni, TAR Lazio: “Rimane obbligo” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Tar del Lazio, con l'ordinanza n.873/2021, depositata oggi, ha disposto il riesame della disposizione del Dpcm del 14 gennaio 2021 che impone l'uso delle mascherine in classe ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, avendo rilevato vizi dell'istruttoria, ma ha mantenuto integra l'efficacia del Dpcm fino alle nuove determinazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Tar del, con l'ordinanza n.873/2021, depositata oggi, ha disposto il riesame della disposizione del Dpcm del 14 gennaio 2021 che impone l'uso delle mascherine inai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11, avendo rilevato vizi dell'istruttoria, ma ha mantenuto integra l'efficacia del Dpcm fino alle nuove determinazioni. L'articolo .

