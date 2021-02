Harden in posa con la maglia della Juventus | Dybala | “Ti sta bene”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 febbraio 2021) Jamesha inviato un video a Paulocon indosso la. Il motivo? “Il Barba”, stella dei Brooklyn Nets in NBA, è un grande fan“Joya”, come ha spiegato nel breve filmato postato poi dal calciatore argentino sul suo profilo Instagram. “Ciao Paulo, volevo salutarti e dirti che sono un tuo grande fan. In bocca al lupo per la stagione!“. L’attaccante bianconero ha subito ringraziato il cestista statunitense. “Grazie per il supporto, lati sta molto”. I Brookly Nets, caratterizzati dagli stessi colori sociali, nel 2018 hanno avviato un rapporto di collaborazione commerciale con il club campione d’Italia. Una sorta di gemellaggio transoceanico, che oggi si ...