Governo, Mario Draghi e Giuseppe Conte a palazzo Chigi per la cerimonia della campanella (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi entra ufficialmente a palazzo Chigi dove, come da tradizione avviene la cerimonia della consegna della campanella con Giuseppe Conte, rito che segna il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo premier. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente del Consiglioentra ufficialmente adove, come da tradizione avviene laconsegnacon, rito che segna il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo premier. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Mario Governo, Lezzi (M5s): 'Non c'è il super - ministero, subito nuovo voto su Rousseau'

... in disaccordo con la scelta dei ministri fatta da Mario Draghi. Lezzi ha quindi sottolineato che '...consultazione dell'11 febbraio 2021 non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo governo. Non ...

Cerimonia di giuramento del Governo Draghi

Il Governo ha prestato giuramento al Palazzo del Quirinale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Mario Draghi, e i Ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica ...

Governo Draghi, alle 12 il giuramento: ecco la squadra dei ministri Il Sole 24 ORE Governo, i ministri del governo Conte esclusi dal premier Draghi

Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina, ma non solo: chi sono gli ormai ex ministri del governo Conte, non confermati di Mario Draghi. Dalla dimissionaria Teresa Bellanova ...

Draghi e i ministri giurano: ora il Governo è operativo

ROMA. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è nelle sue funzioni. Draghi e tutti i ministri hanno recitato di fronte ...

