Governo Draghi, l’affondo di Sgarbi: “Terribile delusione”. Scanzi durissimo con il M5S: “Sono delle capre” (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella serata di ieri Sono stati comunicati i ministri del nuovo Governo presieduto da Mario Draghi, incaricato da Sergio Mattarella a formare un nuovo esecutivo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Tuttavia, i nomi scelti da Draghi non hanno riscosso un gran consenso tra coloro che si attendevano il cosiddetto “Governo dei migliori”, paventato nei giorni scorsi. Tra questi c’è anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, senatore del Gruppo Misto, che ha confermato di non votare la fiducia a quello che definisce “il Governo Draghi-Di Maio”. Su Twitter, Sgarbi sottolinea come i nomi scelti da Draghi rappresentino un “Governo malato” e una “Terribile ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella serata di ieristati comunicati i ministri del nuovopresieduto da Mario, incaricato da Sergio Mattarella a formare un nuovo esecutivo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Tuttavia, i nomi scelti danon hanno riscosso un gran consenso tra coloro che si attendevano il cosiddetto “dei migliori”, paventato nei giorni scorsi. Tra questi c’è anche il critico d’arte Vittorio, senatore del Gruppo Misto, che ha confermato di non votare la fiducia a quello che definisce “il-Di Maio”. Su Twitter,sottolinea come i nomi scelti darappresentino un “malato” e una “...

Matteo Salvini si è detto soddisfatto della squadra del governo guidato da Mario Draghi . Il segretario federale della Lega ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera ed ha subito messo in risalto l'importanza del Carroccio: "Se ...

Dalla Bbc a Al Jazeera, dal Guardian a Le Monde, da Le Figaro allo Spiegel fino a El Pais: la notizia del governo Draghi che si prepara a giurare fa il giro del mondo e finisce sulle home page dei principali siti europei e internazionali, dopo essere stata battuta anche dalle maggiori agenzie di stampa ...

Mario Draghi scioglie la riserva, accetta ufficialmente l’incarico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presenta la lista dei ministri.

Il leader della Lega: "So che non sembrerà oggi una priorità, però nei giorni scorsi mi sono andato a riguardare le tabelle degli sbarchi. Nel 2019, 11 mila arrivi. L'anno scorso, 33 mila. Tre volte t ...

