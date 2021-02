Giuntoli | Io e Gattuso sereni Grande rapporto con De Laurentiis

CorSport : ??? #Giuntoli: “Io e #Gattuso sereni. Grande rapporto con #DeLaurentiis” ?? - calciomercatoit : ????? #Napoli, #Giuntoli ha parlato del suo rapporto con #DeLaurentiis e del futuro di #Gattuso prima del match cont… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: GIUNTOLI A SKY: 'Siamo davvero in pochi, ma abbiamo l'obbligo di fare una grande partita. Su Gattuso...' - sportli26181512 : #Napoli, Giuntoli: “Ho un grande rapporto con De Laurentiis”: Il dirigente azzurro e le voci sul futuro: “Io e Gatt… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #Giuntoli Giuntoli a Sky: “Tanti assenti, dobbiamo fare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Gattuso

Cristianoparla così prima del fischio d'inizio del big match del Maradona contro la Juve . È anche l'occasione per fare il punto sul proprio futuro: " Le voci su me e? Sono qui da ...Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport poco prima dell'inizio della partita ... Le voci su di me e? Io ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, ..."Le voci su me e Gattuso? Dopo tanti anni ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, siamo molto sereni, si pensa a lavorare e poi si tireranno ...Giuntoli a Sky Sport: le dichiarazioni del dirigente del Napoli prima del match di Serie A disputato contro la Juventus Cristiano Giuntoli parla a Sky Sport prima del match del Maradona contro la Juve ...