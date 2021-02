Elezioni in Ecuador, deciso il riconteggio dei voti (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale elettorale dell’Ecuador ha annunciato un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle Elezioni presidenziali di domenica scorsa. QUITO – Le Elezioni presidenziali svoltesi in Ecuador domenica scorsa hanno finora dato un solo esito: si andrà al ballottaggio dove è sicuro il candidato del centrosinistra, Andrés Araus. Non è ancora chiaro chi saràil contendente, a causa del piccolissimo scarto tra i rivali. Elezioni Ecuador, riconta dei voti Se Araus ha ottenuto oltre il 32% dei suffragi, per la seconda piazza c’è stata grande bagarre tra il conservatore Guillermo Lasso (19,74%) e l’ambientalista indigeno Yaku Pérez (19,38%), il quale ha ottenuto un successo imprevisto. Uno scarto minimo che ha portato il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale elettorale dell’ha annunciato un nuovo conteggio deiespressi in 17 province nellepresidenziali di domenica scorsa. QUITO – Lepresidenziali svoltesi indomenica scorsa hanno finora dato un solo esito: si andrà al ballottaggio dove è sicuro il candidato del centrosinistra, Andrés Araus. Non è ancora chiaro chi saràil contendente, a causa del piccolissimo scarto tra i rivali., riconta deiSe Araus ha ottenuto oltre il 32% dei suffragi, per la seconda piazza c’è stata grande bagarre tra il conservatore Guillermo Lasso (19,74%) e l’ambientalista indigeno Yaku Pérez (19,38%), il quale ha ottenuto un successo imprevisto. Uno scarto minimo che ha portato il ...

JacopoPellegr10 : RT @GenCar5: In #AmericaLatina vincere le elezioni non serve più; c'è il #lawfare che risolve tutto. In #Ecuador, i secondi (il neoliberale… - GenCar5 : In #AmericaLatina vincere le elezioni non serve più; c'è il #lawfare che risolve tutto. In #Ecuador, i secondi (il… - news_mondo_h24 : Elezioni in Ecuador, deciso il riconteggio dei voti - sardanews : Ecuador: elezioni, si riconteranno voti di 17 su 24 province - CorriereQ : Ecuador: elezioni, si riconteranno voti di 17 su 24 province -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Ecuador Ecuador: elezioni, si riconteranno voti di 17 su 24 province

...dell'Ecuador ha annunciato a Quito che al termine dell'incontro ieri fra i candidati Guillermo Lasso e Yaku Pérez è stato deciso un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle elezioni ...

Ecuador: elezioni, giornata decisiva per il ballottaggio

Lo scrutinio dei voti espressi in Ecuador nelle elezioni presidenziali di domenica scorsa è praticamente terminato, e fra oggi e domani dovrebbero essere ufficializzati i nomi dei due candidati che parteciperanno al ballottaggio dell'...

Ecuador: elezioni, giornata decisiva per il ballottaggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Elezioni in Ecuador, deciso il riconteggio dei voti

Il Consiglio nazionale elettorale dell'Ecuador ha annunciato un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle elezioni presidenziali ...

Ecuador: elezioni, si riconteranno voti di 17 su 24 province

Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Ecuador ha annunciato a Quito che al termine dell'incontro ieri fra i candidati Guillermo Lasso e Yaku Pérez è stato deciso un nuovo conteggio dei voti esp ...

...dell'ha annunciato a Quito che al termine dell'incontro ieri fra i candidati Guillermo Lasso e Yaku Pérez è stato deciso un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle...Lo scrutinio dei voti espressi innellepresidenziali di domenica scorsa è praticamente terminato, e fra oggi e domani dovrebbero essere ufficializzati i nomi dei due candidati che parteciperanno al ballottaggio dell'...Il Consiglio nazionale elettorale dell'Ecuador ha annunciato un nuovo conteggio dei voti espressi in 17 province nelle elezioni presidenziali ...Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Ecuador ha annunciato a Quito che al termine dell'incontro ieri fra i candidati Guillermo Lasso e Yaku Pérez è stato deciso un nuovo conteggio dei voti esp ...