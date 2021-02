Chiellini, 400 presenze in Serie A e 500 da titolare con la Juve: i suoi numeri (Di sabato 13 febbraio 2021) Giorgio Chiellini contro il Napoli tocca quota 400 presenze in Serie A: i numeri del capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Contro il Napoli taglia il traguardo delle 400 presenze in Serie A e delle 500 da titolare con la Juventus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 363 con la Juve (24 gol) più 37 (3) con la Fiorentina. Sono 524 complessive con i bianconeri e a portata di mano c’è lo storico capitano Beppe Furino (528) mentre può mettere nel mirino la leggenda Gaetano Scirea con 552 presenze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Giorgiocontro il Napoli tocca quota 400inA: idel capitano dellantus Giorgioha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Contro il Napoli taglia il traguardo delle 400inA e delle 500 dacon lantus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 363 con la(24 gol) più 37 (3) con la Fiorentina. Sono 524 complessive con i bianconeri e a portata di mano c’è lo storico capitano Beppe Furino (528) mentre può mettere nel mirino la leggenda Gaetano Scirea con 552. Leggi su Calcionews24.com

