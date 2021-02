Bruno Fernandes rivela | «Difficile | ma ho fatto una promessa ai tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 febbraio 2021)conferma il suo momento magico con la maglia del Manchester United: ecco le dichiarazioni del centrocampistaconferma il suo momento magico. Il centrocampista del Manchester United, ai canali ufficiali della società, parla però di una difficoltà.– «Quando uno segna vuole sempre festeggiare ma adesso alcuni giocatori quando segnano non hanno più quel desiderio di farlo. Questo accade perché non c’è nessuno con cui condividere quel momento. Uno segna ed esulta per rendere felice tutti quelli che ci circondando. Senza pubblico non c’è più quell’atmosfera che ci fa venire in mente di esultare. Una delle cose che i fan mi hanno chiesto quando abbiamo iniziato a giocare a porte chiuse è stata di festeggiare lo stesso, come se loro fossero ...