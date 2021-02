Arabia Saudita: drone intercettato e distrutto sull’aeroporto di Abha (Di sabato 13 febbraio 2021) L'Arabia Saudita ha fatto sapere che le forze della coalizione araba, guidate da Riyadh, hanno intercettato e distrutto un drone sparato, stando a quanto riferito da Arab News, dai ribelli Houthi, con i quali è in corso una guerra in Yemen, verso l'aeroporto internazionale di Abha. Timori per i passeggeri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ha fatto sapere che le forze della coalizione araba, guidate da Riyadh, hannounsparato, stando a quanto riferito da Arab News, dai ribelli Houthi, con i quali è in corso una guerra in Yemen, verso l'aeroporto internazionale di. Timori per i passeggeri L'articolo proviene da Firenze Post.

La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Che mi prendano in giro per l'inglese e per i miei viaggi all'estero... mi attacchino… - lucatelese : Esce dopo mille giorni di prigione in Arabia Saudita Loujain Al Hathloul, 31 anni, donna, colpevole di aver provato… - amnestyitalia : #ArabiaSaudita Finalmente libera Loujain al-Hathloul. Amnesty International: “Ora nessun’altra misura punitiva” - Enheas_TK : @Moonlightshad1 Mica come a Ryad. Lì si che viene apprezzato. Per questo ha dovuto volare in Arabia Saudita subito… - Matteoooohhh : @matteorenzi Prima Renzi perde elezioni e per odio e invidia verso M5S e PD regala il governo a Salvini che arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Arabia Saudita, coalizione respinge attacco con drone dei ribelli Houthi

Si tratta della seconda azione in pochi giorni compiuta dagli Houthi La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha sventato un attacco con droni lanciato dai ribelli Houthi contro ll'aeroporto di Abha. Lo riferisce quest'oggi la TV in lingua araba Al Arabiya, citando il portavoce della coalizione.

Risultati calcio live, Sabato 13 febbraio 2021 - Calciomagazine

...30 RC Rélizane - JSM Skikda CA Bordj Bou Arreridj - NC Magra Olympique Médéa - NA Hussein Dey Arabia Saudita > Premier League 2020/2021 13:50 Al Taawoun - Al Qadsiah 16:10 Al Fateh - Al Ain 18:20 Al ...

Arabia Saudita, liberata l’attivista per i diritti delle donne Il Sole 24 ORE Scarcerata l’attivista simbolo dei diritti delle donne saudite

Dopo 1.001 giorni di carcere duro, con isolamento, torture, sciopero della fame e violenza sessuale, è stata rilasciata in Arabia Saudita la nota attivista Loujain al-Hathloul, diventata simbolo della ...

Arabia Saudita: drone intercettato e distrutto sull’aeroporto di Abha

Il precedente attacco dei ribelli Houti all’aeroporto saudita (Foto ANSA)ABHA (ARABIA SAUDITA) – L’Arabia Saudita ha fatto sapere che le forze della coalizione araba, guidat ...

Si tratta della seconda azione in pochi giorni compiuta dagli Houthi La coalizione guidata dall'ha sventato un attacco con droni lanciato dai ribelli Houthi contro ll'aeroporto di Abha. Lo riferisce quest'oggi la TV in lingua araba Al Arabiya, citando il portavoce della coalizione....30 RC Rélizane - JSM Skikda CA Bordj Bou Arreridj - NC Magra Olympique Médéa - NA Hussein Dey> Premier League 2020/2021 13:50 Al Taawoun - Al Qadsiah 16:10 Al Fateh - Al Ain 18:20 Al ...Dopo 1.001 giorni di carcere duro, con isolamento, torture, sciopero della fame e violenza sessuale, è stata rilasciata in Arabia Saudita la nota attivista Loujain al-Hathloul, diventata simbolo della ...Il precedente attacco dei ribelli Houti all’aeroporto saudita (Foto ANSA)ABHA (ARABIA SAUDITA) – L’Arabia Saudita ha fatto sapere che le forze della coalizione araba, guidat ...