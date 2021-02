Allerta ghiaccio in Toscana dopo le nevicate. Temperature in picchiata fino a lunedì 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Allerta ghiaccio in Toscana. Ancora aria fredda in arrivo dai Balcani, accompagnata da forti venti di grecale, pertanto la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio che interesserà gran parte della Toscana con validità fino alle 12 di domenica 14 febbraio, e dalle ore 18 alla mezzanotte sempre di domenica. E ancora: tra la sera di domenica 14 febbraio e la mattina di lunedì 15 è previsto un calo delle Temperature ancora più accentuato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021)in. Ancora aria fredda in arrivo dai Balcani, accompagnata da forti venti di grecale, pertanto la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione perche interesserà gran parte dellacon validitàalle 12 di domenica 14, e dalle ore 18 alla mezzanotte sempre di domenica. E ancora: tra la sera di domenica 14e la mattina di15 è previsto un calo delleancora più accentuato L'articolo proviene da Firenze Post.

