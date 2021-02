A proposito di Joe | il libro di Giovanni Castellaneta

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex ambasciatore italiano a Washington,, racconta, in un nuovointitolato “Adi Joe”, il nuovo presidente americano, tra aspettative e sfide. Nelripercorre tutti i dossier che il neo inquilino della Casa Bianca dovrà gestire per vincere quella che lui definisce “la battaglia per l’anima dell’America”. Adi

sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Chi è #Biden, cosa intende fare la sua amministrazione, quale ruolo e influenza avranno #Obama e #Harris L'intervis… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Chi è #Biden, cosa intende fare la sua amministrazione, quale ruolo e influenza avranno #Obama e #Harris L'intervis… - joe_catanza : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti ??da 'La bruttezza' di Umberto Eco. Il brutto, come il bello è un concetto relativo. Il brutto è stato d… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Chi è #Biden, cosa intende fare la sua amministrazione, quale ruolo e influenza avranno #Obama e #Harris L'intervis… - AiseStampa : “A proposito di Joe”: l’ambasciatore Castellaneta svela Biden e il futuro degli Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : proposito Joe

The Italian Times

...cattivo giocato nelle ultime ore con il portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov adelle ... perch a fianco dell'Europa è da poco sceso in campo un peso massimo di nomeBiden. Poliziotto ...... rassicurati anche dalla campagna vaccinale, che procede spedita come promesso daBiden; il ... Adi Covid - 19, gli amministratori delegati delle principali compagnie aeree statunitensi si ...L’ex ambasciatore italiano a Washington, Giovanni Castellaneta, racconta in “A proposito di Joe”, il nuovo presidente americano.A distanza di poche ore dalla richiesta, l’amministrazione Biden annuncia che interverrà per alleviare la carenza di chip e processori ...