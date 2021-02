Valerio Massimo Manfredi in coma, le sue condizioni dopo l’intossicazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora gravi le condizioni di Valerio Massimo Manfredi. Era stato ricoverato a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore si trova ancora in terapia intensiva ma i suoi parametri sono stabili. Attualmente è ricoverato all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Il ricovero era scattato dopo una fuga di monossido di carbonio nella sua abitazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ancora gravi ledi. Era stato ricoverato a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore si trova ancora in terapia intensiva ma i suoi parametri sono stabili. Attualmente è ricoverato all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Il ricovero era scattatouna fuga di monossido di carbonio nella sua abitazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - nino43546904 : RT @GiorgiaMeloni: Ho letto con apprensione la notizia del ricovero d'urgenza in ospedale di Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico… - Marilenapas : RT @GiorgiaMeloni: Ho letto con apprensione la notizia del ricovero d'urgenza in ospedale di Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico… -