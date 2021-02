Tremendo incidente a Napoli, a tutta velocità nell’auto investe due madri con i figli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tremendo incidente a Napoli, nei pressi di Via Tolendo, uomo investe due madri che passeggiavano con i figli. I fatti sono accaduti nella serata di ieri nel centro di Napoli. L’uomo alla guida dell’auto è stato fermato dalla Polizia ed era senza patente e l’auto risultava sprovvista di assicurazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021), nei pressi di Via Tolendo, uomodueche passeggiavano con i. I fatti sono accaduti nella serata di ieri nel centro di. L’uomo alla guida dell’auto è stato fermato dalla Polizia ed era senza patente e l’auto risultava sprovvista di assicurazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

