Tottenham | Mourinho | “Guardiola? Fra noi allenatori non è facile avere amicizie”

Il tecnico del Tottenham Jose' Mourinho, alla vigilia della sfida contro il Manchester City in programma domani 13 febbraio alle 18.30, ha parlato del suo rapporto con Pep Guardiola, tecnico dei Citizen, il quale non è sempre stato tranquillo. "Il problema fra noi allenatori è che non è facile coltivare un'amicizia perchè non ci vediamo fuori dal campo, è difficile. Con Pep abbiamo lavorato insieme tre anni– quando Guardiola era un giocatore del Barcellona e Mourinho l'assistente prima di Robson e poi di Van Gaal– Ci vedevamo ogni giorno, abbiamo festeggiato insieme i titoli vinti e condiviso la delusione quando perdevamo. Per il resto appartengo alla generazione per cui quello che succede durante una partita, resta nella partita. Ci sono poi momenti nella vita in cui ...

