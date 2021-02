Tigres, Gignac: «Abbiamo rappresentato bene il Messico» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gignac, attaccante del Tigres, ha parlato dopo la sconfitta in Finale di Coppa del mondo per club contro il Bayern Monaco André-Pierre Gignac, attaccante del Tigres, finalista sconfitto dal Bayern Monaco nella Finale di Coppa del mondo per club, ha così parlato a L’Equipe: «Siamo un po’ delusi dal risultato, ma Abbiamo affrontato una grande squadra. Non è stato facile, ma penso che Abbiamo rappresentato bene il Messico. Grazie per il supporto, la prossima volta torneremo ancora più forti. Mi auguro che, nelle prossime edizioni, diverse squadre messicane possano arrivare in finale. La partita è stata trasmessa in Francia, quindi la mia famiglia mi ha guardato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021), attaccante del, ha parlato dopo la sconfitta in Finale di Coppa del mondo per club contro il Bayern Monaco André-Pierre, attaccante del, finalista sconfitto dal Bayern Monaco nella Finale di Coppa del mondo per club, ha così parlato a L’Equipe: «Siamo un po’ delusi dal risultato, maaffrontato una grande squadra. Non è stato facile, ma penso cheil. Grazie per il supporto, la prossima volta torneremo ancora più forti. Mi auguro che, nelle prossime edizioni, diverse squadre messicane possano arrivare in finale. La partita è stata trasmessa in Francia, quindi la mia famiglia mi ha guardato». Leggi su Calcionews24.com

