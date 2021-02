Snowboardcross | Michela Moioli | “Ero convinta di potercela fare | ma non ho nulla da recriminarmi Brockhoff è stata più veloce”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) I Mondiali di, che si sono appena conclusi, hanno avuto un sapore agrodolce per. La campionessa azzurra ha sfornato delle grandissime prestazioni, ma si è dovuta accontentare dell’argento sia nella gara individuale che nell’odierna prova mista, alla quale ha preso parte insieme a Lorenzo Sommariva.ha parlato della gara odierna e del suo Mondiale ai microfoni FISI, queste le sue parole: “E’un’ottima giornata, sono contenta di aver gareggiato con Lorenzo che è un amico oltre che un compagno di squadra. Pensavo di vincere dopo aver superato, purtroppo lei si è messa in scia e mi ha risorpassato nel finale. Non possopoiché ho fatto il massimo, lei èpiù ...

Eurosport_IT : MICHELA, CHE RIMONTA: È ARGENTO MONDIALE ?????? Dopo il bronzo del 2019, Moioli porta a casa un 2°posto dopo una gara… - Eurosport_IT : GRANDI RAGAZZI! ?????? Lorenzo Sommariva e Michela Moioli conquistano un meraviglioso argento nella prova a squadre n… - Eurosport_IT : ARGENTOOOOOOOOOOOOO! ?????? Nei mondiali di snowboardcross, Lorenzo Sommariva e Michela Moioli ci regalano una splend… - flamminiog : RT @Coninews: Presenza fissa sul podio! ?? Con il doppio argento di #IdreFjäll2021 Michela #Moioli porta a quota 6?? il suo bottino di meda… - Walter14854505 : RT @Coninews: Presenza fissa sul podio! ?? Con il doppio argento di #IdreFjäll2021 Michela #Moioli porta a quota 6?? il suo bottino di meda… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Michela

... che conquista in coppia con Lorenzo Sommariva la seconda posizione nella gara a squadre dei Mondiali didi Idre Fjall. Esattamente come due anni fa a Solitude , quandoera in ...I Mondiali svedesi di Idre Fjall si chiudono regalando un altro argento aMoioli e alla Nazionale italiana diguidata dal bergamasco Cesare Pisoni: dopo il secondo posto conquistato nella prova individuale di ieri, l a 25enne di Alzano ha bissato il ...Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - “E’ stata una giornata ampiamente positiva anche oggi sono molto contenta di avere gareggiato insieme a Lorenzo, che è una grande compagno di squadra e un ottimo amico, h ...I Mondiali di snowboardcross, che si sono appena conclusi, hanno avuto un sapore agrodolce per Michela Moioli. La campionessa azzurra ha sfornato delle grandissime prestazioni, ma si è dovuta acconten ...