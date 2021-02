Salto con gli sci: a Zakopane qualificazione guidata da Johansson. Quarto Simon Ammann, eliminato Alex Insam (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è conclusa da poco la qualificazione della gara che si svolgerà domani a Zakopane, in Polonia, nell’ambito di una Coppa del Mondo di Salto con gli sci che poco ormai sembra avere da dire in termini di classifica generale. Norvegia al potere in questa giornata, con Robert Johansson e Halvor Egner Granerud a comandare dall’alto, anche se a dominare è il primo con 134 punti arrivati a seguito di un Salto dall’alta velocità di stacco e, in più, dall’ottima distanza raggiunta: 137 metri. Per il suo connazionale 133 metri e 127.4 punti. Terza posizione per l’austriaco Stefan Kraft, che sente evidentemente odore di Mondiali vicini: 130.5 metri e 127 punti per un Salto che, pur meno lungo di altri, è meglio eseguito. A fare il numero, però, è l’immortale Simon ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è conclusa da poco ladella gara che si svolgerà domani a, in Polonia, nell’ambito di una Coppa del Mondo dicon gli sci che poco ormai sembra avere da dire in termini di classifica generale. Norvegia al potere in questa giornata, con Roberte Halvor Egner Granerud a comandare dall’alto, anche se a dominare è il primo con 134 punti arrivati a seguito di undall’alta velocità di stacco e, in più, dall’ottima distanza raggiunta: 137 metri. Per il suo connazionale 133 metri e 127.4 punti. Terza posizione per l’austriaco Stefan Kraft, che sente evidentemente odore di Mondiali vicini: 130.5 metri e 127 punti per unche, pur meno lungo di altri, è meglio eseguito. A fare il numero, però, è l’immortale...

OA_Sport : Salto con gli sci: Robert Johansson guida la qualificazione di Zakopane. Spettacolare Simon Ammann, quarto a 39 ann… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?#SALTOCONGLISCI, MONDIALI JUNIOR 2021? A Lahti Jessica Malsiner di @Fisiofficial @ItaliaTeam_it entra in Top 10. #sk… - Fabio_Galletti : @lbianchetti @jeperego Siamo esperterrimi. Bhe, no, dai. Lo stiamo dando abbastanza: a macchia di leopardo, a 'ndo… - CostanzaRdO : @bentivoglio_l Per carità. Mai guardato un film con Scamarcio. Salto in toto quasi tutti i titoli italiani, quasi sempre commedie idiote. - ManuPerra56 : RT @ZioKlint: @Lucrezi97533276 Certo. Non ne salto uno. Ritorno a casa un po' alticcio, ma cazzo se mi sono divertito! Soprattutto nel perc… -