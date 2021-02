Medico e infermiera di Treviglio in Umbria per aiutare nell’emergenza Covid (Di venerdì 12 febbraio 2021) Supporteranno i colleghi umbri con la loro esperienza e professionalità, a gestire 18 posti letto di Terapia intensiva, con il fine di contrastare il veloce diffondersi dell’ondata pandemica locale. Loro zono Sandra Ferraris, Medico anestesista e Margherita Fratelli, infermiera, entrambe in forze alla Terapia intensiva dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, già impegnate in missione alla Fiera di Bergamo. Ferraris e Fratelli hanno risposto subito positivamente alla richiesta della Direzione che, contattata da Regione Lombardia, ha chiamato le due collaboratrici per chiedere la loro disponibilità. Ora raggiungeranno l’Umbria per una/due settimane. Soddisfatto il direttore generale, Peter Assembergs, che dichiara: “Sono molto orgoglioso delle nostre professioniste che, nonostante siano impegnate da quasi un anno contro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Supporteranno i colleghi umbri con la loro esperienza e professionalità, a gestire 18 posti letto di Terapia intensiva, con il fine di contrastare il veloce diffondersi dell’ondata pandemica locale. Loro zono Sandra Ferraris,anestesista e Margherita Fratelli,, entrambe in forze alla Terapia intensiva dell’Ospedale di-Caravaggio, già impegnate in missione alla Fiera di Bergamo. Ferraris e Fratelli hanno risposto subito positivamente alla richiesta della Direzione che, contattata da Regione Lombardia, ha chiamato le due collaboratrici per chiedere la loro disponibilità. Ora raggiungeranno l’per una/due settimane. Soddisfatto il direttore generale, Peter Assembergs, che dichiara: “Sono molto orgoglioso delle nostre professioniste che, nonostante siano impegnate da quasi un anno contro ...

