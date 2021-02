Lazio, i tifosi sui social: "Battiamo l'Inter con Immobile" (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA - Cosa dice la classifica della Serie A in vista di Inter - Lazio . Nerazzurri secondi in scia al Milan, biancocelesti quarti e pronti all'assalto ai primissimi posti. Un match che vale tanto, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA - Cosa dice la classifica della Serie A in vista di. Nerazzurri secondi in scia al Milan, biancocelesti quarti e pronti all'assalto ai primissimi posti. Un match che vale tanto, ...

sportli26181512 : #Lazio, i tifosi sui social: “Battiamo l’Inter con Immobile”: Facebook e Instagram pieni di commenti per King Ciro:… - Pino00895828 : Onore @panellafra,che non si vergogna di dire che è tifoso della Lazio, altri personaggi vip,hanno paura di dirlo,n… - capitano_gp : RT @GEsonerati: Questa sera dalle 21.30 avremo con noi in live 'Laziali Senza Tempo', un nuovo canale YT composto da 2 fratelli tifosi dell… - GEsonerati : RT @GEsonerati: Questa sera dalle 21.30 avremo con noi in live 'Laziali Senza Tempo', un nuovo canale YT composto da 2 fratelli tifosi dell… - Seba___82 : RT @GEsonerati: Questa sera dalle 21.30 avremo con noi in live 'Laziali Senza Tempo', un nuovo canale YT composto da 2 fratelli tifosi dell… -