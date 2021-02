Inter, Barella sugli scudi: sarà capitan futuro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nicolò Barella è uno dei leader dell’Inter, con la dirigenza che gli affiderà la fascia di capitano quando Handanovic non ci sarà più Oltre a Romelu Lukaku, se l’Inter dovesse identificarsi in un suo calciatore sarebbe sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista è diventato il simbolo dei nerazzurri, arrivando anche a diventare un leader della Nazionale di Roberto Mancini. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza Interista pensa a lui come “capitan futuro”. L’uomo a cui affidare la fascia quando Samir Handanovic non ci sarà più. L’attuale scadenza di contratto al 2024 è ancora lontana, ma è chiaro che non appena si potrà, andranno riviste delle condizioni per blindare Barella. Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nicolòè uno dei leader dell’, con la dirigenza che gli affiderà la fascia dio quando Handanovic non cipiù Oltre a Romelu Lukaku, se l’dovesse identificarsi in un suo calciatore sarebbe sicuramente Nicolò. Il centrocampista è diventato il simbolo dei nerazzurri, arrivando anche a diventare un leader della Nazionale di Roberto Mancini. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenzaista pensa a lui come “”. L’uomo a cui affidare la fascia quando Samir Handanovic non cipiù. L’attuale scadenza di contratto al 2024 è ancora lontana, ma è chiaro che non appena si potrà, andranno riviste delle condizioni per blindare. Leggi ...

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - Glongari : Non risulta nessun contatto nè formale nè informale tra la #Juventus e #Barella per indurlo a rompere con l’#Inter. @tvdellosport - Gazzetta_it : Un simbolo in casa: l’#Inter vede già #Barella con la fascia - ottaviozanetti : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter studia il rinnovo di #Barella. Dopo #Handanovic, sarà lui il capitano nerazzurro. ??? [@Gazzetta_it] - diegocecati : RT @fcin1908it: L’Inter ha deciso: è Barella il capitano del futuro. “Un chiaro endorsement dice tutto” - -